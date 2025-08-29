San Carlo, Manfredi impugna decreto bis nomina Macciardi - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Calcio e sostenibilità, Lnd impianti e Myplant&Garden rinnovano collaborazione
West Nile, primo caso autoctono in Toscana: febbre, malessere ed eruzione cutanea
Napoli, agguato in strada a Gragnano: ucciso 35enne
Usa, media: “Trump revoca la scorta a Kamala Harris”
Attualità Campania

San Carlo, Manfredi impugna decreto bis nomina Macciardi

  • Agosto 29, 2025
  • 0
  • 141
  • 1 Min Read
San Carlo, Manfredi impugna decreto bis nomina Macciardi

Il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, impugna il decreto bis, firmato ieri dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con cui nomina nuovamente Fulvio Adamo Macciardi soprintendente del Massimo napoletano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013