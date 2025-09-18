Salid, il caso in commissione trasparenza - Le Cronache Cronaca
Salid, il caso in commissione trasparenza

  • Settembre 18, 2025
La vicenda delle mascherine rinvenute all’interno dell’ex Salid finisce in commissione Trasparenza. A sollecitare un intervento del presidente è Claudia Pecoraro, Vicepresidente del Consiglio Comunale e Consigliera in quota Movimento 5 Stelle che, proprio di recente, ha fatto sua la battaglia de I Figli delle Chiancarelle che, a mezzo social, hanno denunciato quanto accaduto all’interno del parco che oggi vive in condizioni di totale degrado. La consigliera Pecoraro ha annunciato che la commissione opererà su due versanti per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili: verrà chiesto al comandante della Polizia Municipale di Salerno, Rosario Battaglia, copia del verbale del sopralluogo effettuato dalla Municipale, così da avere contezza delle quantità, qualità e provenienza del materiale rinvenuto; verranno attivati i contatti con l’Ufficio Patrimonio per chiarire chi gestiva e doveva garantire la custodia della struttura, oggi ridotta a microdiscarica, e comprendere se fosse in capo al Comune o affidata ad altri soggetti. «Le mascherine devono essere sequestrate, controllate e verificate con urgenza. La Commissione tornerà a riunirsi non appena sarà acquisita la nota della Municipale», ha annunciato la consigliera Pecoraro. Stando a quanto emerso, all’interno del parco è stato rinvenuto anche uno scatolone contenente ulteriori mascherine, utilizzate nel pieno dell’emergenza Covid. Le indagini sono state affidate alla municipale e proseguono spedite.

