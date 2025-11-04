Salerno: tentato furto in un bar tabacchi a Fuorni - Le Cronache Cronaca
Salerno: tentato furto in un bar tabacchi a Fuorni

  • Novembre 4, 2025
Salerno: tentato furto in un bar tabacchi a Fuorni

Tentato furto alle prime luci dell’alba in via delle Calabrie, nella zona industriale di Fuorni. Erano circa le 3:30 di questa mattina quando un’Audi di colore scuro, con a bordo cinque persone, si è fermata nei pressi di un bar tabacchi situato all’interno di una stazione di servizio.

Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stata la cosiddetta “banda del flex”, specializzata in assalti notturni a esercizi commerciali. I malviventi avrebbero tentato di forzare l’ingresso del locale con strumenti da scasso, ma il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

Le sirene di una gazzella dell’Arma, sopraggiunta in pochi minuti, hanno messo in fuga i ladri, che si sono dileguati a bordo dell’Audi prima di riuscire a entrare nei locali.

