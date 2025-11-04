Salernitana, due giorni per recuperare le forze

di Marco De Martino

SALERNO – Due giorni di riposo per ricaricare le batterie e mettere nel mirino il Crotone. Così, dopo il pareggio agrodolce maturato a Latina, la Salernitana sta godendo di 48 ore di relax prima di riprendere il proprio lavoro domani pomeriggio in vista del posticipo di lunedì prossimo all’Arechi contro la formazione pitagorica allenata dal salernitano Emilio Longo e che è reduce da una serie negativa di tre sconfitte di fila, l’ultima arrivata sabato scorso, in pieno recupero, allo Scida contro il Trapani. Mister Raffaele, dopo aver dovuto fronteggiare una mini-emergenza in queste ultime settimane, potrebbe tornare a respirare. Dopo aver pienamente recuperato Inglese, in campo già al Francioni per tutti i 90′, il tecnico granata ritroverà finalmente a pieno regime Eddy Cabianca. Il jolly difensivo, dopo aver osservato i suoi compagni a Latina dalla panchina, lunedì prossimo potrebbe indossare nuovamente una maglia da titolare un mese e mezzo dopo l’ultima presenza, datata 21 settembre in quel di Giugliano, quando incappò nella lesione muscolare che l’ha tenuto ai box fino a qualche giorno fa. Tornerà a disposizione anche Galo Capomaggio. Il faro della Salernitana ha scontato il turno di stop per squalifica e tornerà al suo posto in mezzo al campo. Si prospettano, dunque, piacevoli problemi di abbondanza per Raffaele dopo un periodo di vacche magre. L’allenatore granata dovrà fare i conti con il solito dubbio legato al modulo ma avrà modo e tempo per valutare e scegliere l’undici migliore da contrapporre al Crotone anche in base alle risultanze della settimana di lavoro a cui sottoporrà il proprio gruppo, a cominciare da domani. Alla ripresa, fissata alle ore 16.30 al Mary Rosy, uno spazio appositamente dedicato nel piazzale del centro sportivo sarà aperto al pubblico. I tifosi così, al termine della seduta, potranno incontrare i calciatori granata per foto ed autografi.