Salerno, stipendi non pagati ai medici del 118: la denuncia della Cgil

Stipendi non pagati ai medici del 118. E’ la Cgil a segnalare la vicenda. Una situazione spiacevole che sarebbe solo l’ultima di una serie iniziata con il paventato trasferimento di funzioni del sistema 118 dalla sede di Salerno a quella di Nocera Inferiore e la paventata chiusura di postazioni 118. La Cgil punta il dito contro la nuova gestione del Cot, Centrali Operative Territoriali, strutture chiave nell’organizzazione e nella gestione delle risorse sanitarie a livello territoriale, e denuncia il mancato rispetto della normativa vigente e il mancato confronto coi sindacati. L’invito del sindacato indirizzato alla Direzione Strategica è di attivare, da subito, ogni iniziativa utile affinché vegano corrisposti ad horas gli emolumenti spettanti ai medici ingiustamente privati della retribuzione, ed in seguito, a ristabilire un proficuo confronto sindacale, affinché il destino dell’Emergenza territoriale non dipenda da decisioni monocratiche.