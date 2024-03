Salerno, Rione Petrosino: si spara contro le finestre di un pregiudicato

Sono in corso indagini da parte della Polizia per ricostruire quanto accaduto la notte scorsa nel Rione Petrosino a Salerno dove alcuni colpi di pistola sono stati avvertiti dai residenti. Almeno cinque quelli che hanno attinto la serranda di una finestra situata al piano rialzato in Via Michele Pironti dove vivono i familiari di un noto pregiudicato attualmente in carcere.

L’allarme è stato lanciato immediatamente al 112 con la Polizia e la Scientifica giunta sul posto per dare il via alle investigazioni del caso. Ascoltati anche alcuni cittadini per raccogliere testimonianze e dettagli utili ai fini dell’indagine.