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Salerno: rapine in serie a Pastena, arrestat

  • Luglio 1, 2026
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Salerno: rapine in serie a Pastena, arrestat

È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato il presunto autore delle due rapine messe a segno nella mattinata di oggi nel quartiere Pastena, a Salerno.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito a distanza di pochi minuti due attività commerciali situate in via Posidonia: la Farmacia Costabile e il Supermercato Dodecà, ubicati uno di fronte all’altro.

L’immediata attività investigativa avviata dagli agenti ha consentito di risalire rapidamente all’identità del presunto responsabile. L’uomo è stato quindi rintracciato, fermato e tratto in arresto al termine delle ricerche.

Determinanti, secondo quanto emerso, sono stati gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti e l’analisi degli elementi raccolti dagli investigatori, che hanno permesso di ricostruire in tempi rapidi il percorso del sospettato.

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire nel dettaglio la dinamica delle due rapine e ad accertare ogni elemento utile alla definizione della posizione dell’arrestato, che, allo stato, è da ritenersi presunto responsabile fino a eventuale sentenza definitiva.

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