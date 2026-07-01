Regione: Lavori Arechi da settembre del 2027

La Regione Campania, rispondendo ud una interrogazione del consigliere Celano di Forza Italia,ha ufficializzato il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione dello stadio Arechi e di realizzazione del campo Volpe, destinato a ospitare temporaneamente le gare della Salernitana durante il cantiere dell’impianto principale. Le tempistiche sono state rese note nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere regionale Roberto Celano.

A fornire i dettagli è stata l’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, che ha illustrato il calendario delle opere previste. Secondo il programma comunicato dalla Regione, i lavori al campo Volpe prenderanno il via il 31 ottobre 2026 e dovranno essere completati entro il 31 luglio 2027. L’impianto sarà adeguato per consentire alla Salernitana di disputare le gare interne nel periodo in cui lo stadio Arechi sarà interessato dagli interventi di ristrutturazione.Per quanto riguarda il restyling dell’Arechi, l’apertura del cantiere è prevista per il 1° settembre 2027, mentre la conclusione dei lavori è fissata al 21 luglio 2029. La definizione del cronoprogramma rappresenta un passaggio atteso da tempo e consente di delineare con precisione le fasi dell’intervento sulle principali infrastrutture sportive cittadine. L’obiettivo è garantire la continuità dell’attività agonistica della Salernitana durante i lavori e, al termine del progetto, consegnare alla città un impianto completamente riqualificato e un campo Volpe adeguato alle esigenze del calcio professionistico.