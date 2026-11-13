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Salerno

Salerno Pulita, assenze fino a 600 giorni e 4 licenziamenti. De Luca «Parassiti zero»

  • Novembre 13, 2026
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Salerno Pulita, assenze fino a 600 giorni e 4 licenziamenti. De Luca «Parassiti zero»

Quattro dipendenti di Salerno Pulita licenziati per assenze ingiustificate, con punte che arrivavano a 600 giorni, e accertamenti in corso su altri due lavoratori sospettati di aver sottratto carburante dagli automezzi di servizio.

È quanto ha riferito il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta trasmissione televisiva del venerdì, intervenendo sulla gestione della società partecipata comunale e lanciando un duro avvertimento ai dipendenti.

“Chi lavora nelle società partecipate è chiamato a dare una prova ancora più rigorosa di serietà e presenza sul posto di lavoro”ha affermato De Luca, prospettando, in caso di comportamenti non corretti, il ricorso alla privatizzazione dei servizi. “L’alternativa è far partire bandi per la privatizzazione di tutto. Il Comune risparmia e non tutti i parassiti avranno la possibilità di andare a lavorare con società private”ha ribadito.

Il primo cittadino ha aggiunto che l’amministrazione non intende accettare pressioni o proteste: “Questa amministrazione ricatti non ne accetta. Ognuno faccia il proprio dovere, soprattutto in un momento in cui tanti giovani vivono un calvario per trovare un posto di lavoro stabile”. Da qui il monito“Chi trova un posto dopo aver superato un concorso pubblico cerchi di difenderlo, altrimenti lo può anche perdere. Parassiti zero”.

Nel corso della trasmissione De Luca è tornato anche sulla vicenda delle Fonderie Pisano, definendo “ragionevole” la soluzione emersa dall’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ricalcherebbe la proposta avanzata dal Comune di Salerno. L’ipotesi è mantenere in funzione almeno un forno elettrico, a condizione che siano garantiti il rispetto dei limiti di emissione e l’assenza di livelli di inquinamento atmosferico oltre le soglie consentite, così da salvaguardare le commesse e i posti di lavoro di circa cento famiglie.

Parallelamente, secondo De Luca, occorre avviare subito la ricerca di una nuova collocazione per lo stabilimento: “Nel sito in cui è attualmente collocata la fonderia non ci sono possibilità di sviluppo”. Il trasferimento, ha concluso, dovrà consentire all’azienda di proseguire l’attività e programmare nuovi investimenti, nel rispetto delle norme ambientali, valide “in qualunque sito, qui o altrove“.

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