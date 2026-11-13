Salerno Boat Show, bilancio positivo per la nona edizione

L’edizione 2026 ha registrato una crescita della superficie espositiva, che ha raggiunto i 57.391 metri quadrati, con 220 imbarcazioni, 110 stand e 205 brand rappresentati tra imbarcazioni, accessori e servizi per la nautica. Un’offerta interamente dedicata al nuovo, che ha consentito ai visitatori di conoscere le novità del mercato e di effettuare prove in mare delle imbarcazioni esposte.

Significativa anche la provenienza geografica del pubblico, con visitatori arrivati da ben 19 regioni italiane, con una prevalenza del Centro-Sud Italia, in particolare Campania, Lazio e Puglia e con presenze anche dall’estero. Un dato che conferma la capacità della manifestazione di attrarre un pubblico sempre più ampio, valorizzando al tempo stesso il ruolo di Marina d’Arechi e di Salerno come destinazioni per il turismo nautico.

“Grande entusiasmo da parte di espositori e visitatori per questa nona edizione con un riscontro molto positivo, che è andato oltre le nostre stesse aspettative. Molto partecipata la giornata di apertura, con la presenza del Presidente nazionale di Confindustria nautica Piero Formenti, il Presidente di Assomarinas Roberto Perocchio, Il Vice Presidente della Regione Campania Mario Casillo, l’Assessore regionale al Turismo Enzo Maraio, il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Eliseo Cuccaro, il Comandante del Porto di Salerno Giovanni Calvelli oltre a tante altre personalità ed amici del mare. – dichiara Agostino Gallozzi, Presidente di Marina d’Arechi –.

“La crescita dell’area espositiva e la provenienza dei visitatori da quasi tutte le regioni italiane, oltre che dall’estero, dimostrano che il Salerno Boat Show ha consolidato la propria capacità di attrazione. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere una manifestazione che non rappresenta soltanto una vetrina commerciale, ma anche uno strumento di valorizzazione della nautica e delle straordinarie potenzialità turistiche del territorio. Fortemente motivati dal riscontro positivo espresso da tutti gli espositori, già guardiamo alla decima edizione, annunciata nel corso della serata conclusiva, un traguardo importante che vogliamo trasformare in una nuova occasione di sviluppo e di crescita”.

La nona edizione ha confermato anche la capacità del Salerno Boat Show di coniugare esposizione, sport, incontri e momenti di convivialità.

Domenica 8 novembre si è svolto il 2° Trofeo Salerno Boat Show, appuntamento velico dedicato alle imbarcazioni d’altura e valido come prima tappa del 45° Campionato Invernale d’Altura del Golfo di Salerno. La regata, organizzata in collaborazione con l’ASD Marina di Salerno, ha visto la partecipazione di 20 equipaggi che, nonostante le condizioni meteorologiche inizialmente difficili, hanno completato le due prove previste.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso La Terrazza di Marina d’Arechi, nell’ambito della festa dedicata agli espositori, agli sponsor e agli equipaggi, organizzata con il contributo di Pasta Garofalo. Un momento di incontro all’insegna del divertimento e della condivisione.

Tra gli appuntamenti che hanno arricchito il programma della manifestazione, anche la tavola rotonda “La nautica italiana da diporto tra mercato, porti e finanza”, organizzata da Banca Sella, che ha offerto un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del comparto e sul ruolo degli strumenti finanziari a sostegno della filiera.

Come sottolineato da Gennaro Crescenzo, Head of Business Development della Banca: “La nautica da diporto è una filiera fatta di imprese, di territori e persone che il Gruppo Sella può accompagnare nelle diverse esigenze finanziarie: dal sostegno ai cantieri e alle aziende del comparto al leasing per l’acquisto di imbarcazioni di maggior valore, fino al credito per chi si avvicina al mare, anche attraverso l’acquisto di una barca usata. Il nostro radicamento nei territori, accanto a famiglie e imprese, ci porta a riconoscere il valore dei saloni nautici territoriali come il Salerno Boat Show: un’importante occasione di incontro e confronto diretto con tutti gli operatori della filiera, per comprenderne le esigenze e individuare le soluzioni concrete più adatte. Essere qui significa essere al fianco di chi contribuisce ogni giorno alla crescita del settore”.

Archiviata la nona edizione, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il 10° Salerno Boat Show si terrà dal 6 al 14 novembre 2027, sempre a Marina d’Arechi. Nove giorni per celebrare il decennale di una manifestazione che, edizione dopo edizione, ha contribuito a rafforzare il posizionamento di Salerno nel panorama della nautica da diporto.