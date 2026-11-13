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Salernitana, Bicchielli: Fermare ogni intimidazione e ritrovare serenità

  • Novembre 13, 2026
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Salernitana, Bicchielli: Fermare ogni intimidazione e ritrovare serenità

«La città, la squadra e i tifosi hanno bisogno di serenità. Restituirla all’ambiente granata deve essere oggi un impegno condiviso, che richiede a ciascuno responsabilità, equilibrio e rispetto».
Lo dichiara il deputato Pino Bicchielli a seguito del comunicato dell’U.S. Salernitana 1919 sugli episodi intimidatori ai danni dei propri tesserati.
«Esprimo piena solidarietà a chi ha subito questi gesti e alla società. Ogni intimidazione va condannata con fermezza, senza attenuanti né ambiguità. Nella fiducia nel lavoro delle autorità competenti, dobbiamo affermare un principio che viene prima di qualsiasi risultato sportivo: la sicurezza e la dignità delle persone sono inviolabili.
La passione per la Salernitana è un patrimonio della nostra comunità. Attraversa generazioni, unisce storie diverse e rappresenta un legame profondo con Salerno. Proprio per questo va custodita, impedendo che venga mortificata da comportamenti che ne tradiscono il significato. La critica, anche severa, appartiene allo sport; la minaccia e la paura non possono trovarvi cittadinanza.
Serve uno sforzo comune delle istituzioni, della società, dei tifosi e di tutte le voci della città per ricostruire un clima di fiducia e consentire alla squadra di lavorare con tranquillità. In questo momento le parole devono contribuire ad abbassare le tensioni e a rafforzare il rispetto reciproco.
Salerno sa riconoscersi nei momenti difficili e ritrovare le ragioni della propria unità. È a questa maturità collettiva che dobbiamo fare appello: tutelare le persone, sostenere una passione sana e restituire serenità a tutto l’ambiente granata. È la responsabilità che oggi ci accomuna»

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