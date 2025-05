Salerno. Primo bilancio campagna Comieco

Dal 25 gennaio nelle 19 tappe del centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, sono stati cinquemila i cittadini salernitani che – ogni sabato dalle 9 alle 12.30 nei diversi quartieri della città – hanno conferito materiali, ritirato gratis il kit per la raccolta differenziata, donato prodotti ai quali dare una seconda vita. Particolarmente significative sono state le ultime 5 tappe di maggio, attraverso le quali è stata promossa la campagna di comunicazione di Comieco “Nella plastica? Si” per il corretto conferimento dei contenitori per le bevande che si è avvalsa anche della collaborazione della Centrale del Latte di Salerno. Inoltre, con l’app Junker le cinque tappe di maggio sono state inserite nel calendario ufficiale del festival nazionale dello sviluppo sostenibile, grazie alla promozione di CIRO, il centro di riuso a chilometro zero che ha consentito di utilizzare l’iniziativa itinerante di Salerno Pulita per scambiare oggetti come abiti, libri e giochi. Domani, 31 maggio, in piazza Sant’Agostino ultima tappa prima dello stop per la pausa estiva (i centri di raccolta torneranno a