Domenico De Rosa su Stellantis e la crisi dell’automotive europeo

Nel panorama industriale europeo, pochi settori stanno vivendo una crisi tanto profonda quanto quella dell’automotive. Stellantis, uno dei giganti del settore, sta affrontando sfide enormi, sia interne che esterne, che minacciano la sua competitività globale. Recentemente, la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO della compagnia ha suscitato attenzione, con molti che vedono in lui una figura in grado di guidare il colosso verso una fase di rinnovamento. Tuttavia, per il Cavaliere Domenico De Rosa, CEO di SMET, la nomina rappresenta solo un primo passo. In un’intervista, il Cavaliere De Rosa ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alle politiche europee, mettendo in luce come la crisi dell’automotive sia legata a una più ampia deriva ideologica che sta minando la capacità dell’Europa di rispondere alle sfide globali.

Cavaliere De Rosa, riguardo la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO di Stellantis, lei ha sottolineato la necessità di una revisione profonda delle politiche europee per affrontare la crisi del settore automotive

La nomina di Antonio Filosa rappresenta un passo importante per Stellantis, un segnale di cambiamento positivo. Filosa è un manager esperto e pragmatico, capace di interpretare i segnali del mercato con lucidità strategica. Tuttavia, la crisi che affligge l’industria automobilistica europea non è solo il risultato di scelte aziendali, ma riflette una profonda deriva ideologica nelle politiche europee.

Ha menzionato il Green Deal come un esempio di questa deriva ideologica. Cosa intende esattamente?

Il Green Deal è nato con l’intento di promuovere la transizione ecologica, un obiettivo nobile ma che, nel suo attuale stato, rischia di trasformarsi in un dogma rigido. Questo approccio non tiene conto delle realtà economiche, sociali e geopolitiche complesse che influenzano l’industria. L’Europa sembra concentrarsi più su regolamenti tecnocratici che su una visione strategica realistica.

Quali sono le principali sfide che l’industria automobilistica europea deve affrontare?

La principale sfida è adattarsi a standard ecologici che, se non bilanciati con politiche industriali realistiche, possono compromettere la competitività globale dell’Europa. La concorrenza americana e cinese, più agile nell’adottare tecnologie emergenti, mette a rischio la nostra capacità di innovare e competere sul mercato globale.

Qual è la sua proposta per un cambiamento di paradigma nelle politiche europee?

È essenziale una revisione delle politiche industriali europee, orientate non solo a imporre standard ecologici, ma a stimolare l’innovazione e a sostenere la transizione verso tecnologie sostenibili in modo graduale e competitivo. Dobbiamo evitare l’approccio unilaterale e abbracciare una visione che riconosca l’industria come partner nella costruzione di un futuro sostenibile.

Come vede il futuro di Stellantis sotto la leadership di Antonio Filosa?

Filosa può rappresentare un catalizzatore positivo per Stellantis, ma il successo dipenderà anche da un contesto politico europeo più favorevole all’innovazione e alla competitività industriale. Senza una revisione profonda delle politiche europee, il cammino sarà difficile.