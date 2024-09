Salerno. “Over The Moon”, studio di formazione

di Erika Noschese

“Over The Moon” lascia l’impronta. E lo fa anche con la Casetta del Libro, il progetto ideato da Valeria Palo e che ha trovato “casa” presso i Giardini Mariele Ventre di Pastena. Lo Studio di Formazione Over The Moon è stata, fin da subito, l’intuizione vincente di Federica Panciulo che fin dal primo momento ha offerto il suo valido contributo per il progetto ideato e realizzato dalla Palo.

Federica, di cosa si occupa l’attività e come nasce?

«I corsi dello studio di formazione di Federica Panciullo nascono dalla convinzione che una formazione continua, accurata e qualificata sia indispensabile per la crescita personale. Per questo proprio a partire dalla loro organizzazione mettiamo il massimo impegno con l’unico scopo di fornire un servizio di alto livello, attento sia ai bisogni dei discenti che le esigenze delle famiglie. Sviluppiamo laboratori formativi con esperti in lingua straniere: Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Cinese e Giapponese; ci occupiamo di robotica educativa, life skills, gestione e benessere delle emozioni. Inoltre, massima attenzione, come già detto, è riservata ai laboratori formativi tematici con progetti periodici e ad ottobre ci sarà: “Zucche in viaggio”, ogni bimbo sceglierà e personalizzerà la propria zucca e insieme conosceranno la Spagna, la Francia e l’Inghilterra, attraverso laboratori didattici con esperti in lingua del Paese da esplorare. Poi, a novembre è in programma “Elf on the shelf”, Diventa elfo ufficiale di Babbo Natale. In quell’occasione, i bambini conosceranno la famosissima leggenda in lingua Inglese e Italiano con consegna dei certificati ufficiali da parte di Babbo Natale in persona. Per quanto riguarda i progetti motivazionali ci occuperemo della creazione e dello studio del calendario dell’avvento con azioni di crescita personale mentre durante il periodo natalizio ci sarà Christmas time, laboratori formativi tutti i fine settimana di dicembre».

Qual è il contributo che si desidera apportare al progetto?

«La nostra formazione ha come obiettivo quello di preparare i nostri ragazzi al futuro perché siamo consapevoli che abbiamo bisogno di agenti di cambiamento centrati, empatici, creativi, capaci di pensiero critico e strategico».

Quali sono le iniziative legate al progetto a partire da settembre?

«Le principali iniziative legate al progetto a partire da settembre riguarderanno soprattutto le letture animate in inglese e in spagnolo con attività didattiche correlate».

Cosa significa per voi cultura?

«Per noi la cultura permette la formazione didattica ed emotiva di un individuo perché contribuisce all’aumento dell’autoconsapevolezza e all’elaborazione della propria personalità».

Come nasce la collaborazione con il progetto la casetta del libro?

«La collaborazione nasce da una splendida idea di Valeria Palo, creatrice del progetto che ha permesso l’unione del mio studio di formazione con la casetta del libro, un’unione che offre al quartiere un’opportunità di crescita e formazione ai bambini».