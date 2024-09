L’imprenditrice Anna D’Elia premiata a Venezia

È terminata da ormai qualche settimana l’81esima edizione della mostra del cinema di Venezia e con essa si è svolta la 12esima edizione del premio Cinema e Industria 2024, un momento particolarmente atteso a livello nazionale e non solo. Tal premio è dedicato a tutti quei produttori che con la propria impresa investono e sostengono l’azienda cinematografica. Una relazione ormai consolidata negli anni quella del cinema e dell’impresa che vede protagonista in questa dodicesima edizione l’imprenditrice campana Anna D’Elia. Ricordiamo che la D’Elia è proprietaria di un’azienda – D’Annata – che produce oli aromatizzati e amari rigorosamente tutto derivante dai suoi ulivi secolari ereditati dal nonno e con grande abnegazione curati negli anni. L’idea imprenditoriale di Anna D’Elia nasce nel 2016 con la produzione di Oli aromatizzati per poi ampliarsi e specializzarsi anche nella produzione di un amaro all’ulivo. L’imprenditrice salernitana con orgoglio raccoglie i frutti che il suo duro lavorano le stanno portando. Ricordiamo infatti che nel giugno del 2024 l’azienda della D’Elia è stata scelta direttamente da Amazon per il programma Linea Verde Discovery e ad essa è stata dedicata un’intera puntata televisiva. Arricchita da quest’esperienza l’imprenditrice continua il proprio lavoro cercando di migliorare ed adattarsi ai mercati in continuo mutamento. Un impegno che questa volta viene premiato dal mondo del cinema. L’azienda D’Annata viene intercettata dagli organizzatori di Boss Group Italia per l’evento “Premio Cinema e Industria 2024”, uno spazio all’interno della mostra del Cinema di Venezia dedicato alle imprese e agli imprenditori che sostengono attività culturali e di promozione del territorio attraverso il cinema e le opere audiovisive. Anna D’Elia viene premiata durante la dodicesima edizione in una serata di gala svoltasi al Grand Hotel Excelsior. A premiare l’olevanese c’è stato Stefano Sala. Il modello non si è lasciata scappare l’occasione di provare l’olio di Olevano sul Tusciano, donato dalla D’Elia. Giornate ricche di soddisfazione per Anna D’Elia che in viaggio con sé porta sempre il nome di Olevano sul Tusciano non mancando mai di rimarcare le proprie origini. Cosmo Nicolino