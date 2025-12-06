Salerno. Morto Vincenzo Bassano, il maestro pasticciere - Le Cronache Salerno
  • Dicembre 6, 2025
La saracinesca abbassata in pieno centro e un avviso semplice, quasi disarmante nella sua immediatezza: “Chiuso per lutto. Con grande dolore vi informiamo della perdita del nostro caro Vincenzo”. Così la Pasticceria Bassano, in corso Giuseppe Garibaldi, nel pieno centro di Salerno, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, ha annunciato la morte di Vincenzo Bassano, figura centrale di una delle botteghe storiche più amate dai salernitani.

Conosciuto per la dedizione al laboratorio e per la celebre millefoglie crema e amarena, Bassano è diventato negli anni un punto di riferimento della tradizione dolciaria locale.

