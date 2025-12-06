Pugilato, Francesco De Rosa è campione supergallo

Al padiglione fieristico EXPO di Calangianus, in Sardegna, il pugile salernitano Francesco De Rosa ha sconfitto il detentore del titolo, il belga-armeno Geram Eloyan, laureandosi nuovo campione EBU Silver dei pesi supergallo.

Con un record in ascesa di 12 vittorie, 8 per KO, il 28enne atleta salernitano entra di diritto nell’olimpo della boxe europea.

Francesco De Rosa, formatosi nella storica Pugilistica Salernitana guidata dal presidente Enzo Santulli, ha sfoderato una prestazione di incredibile caratura: cuore, tecnica e determinazione hanno fatto la differenza sul ring.

Al fianco del campione, la squadra che conta: Mario Di Bartolomeo e il tecnico Emilio Desiderio hanno contribuito a costruire una serata memorabile.

Notte da incorniciare per la boxe italiana e per la città di Salerno.