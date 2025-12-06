Salerno. Omicidio Picarielli, arrestato Luca Fedele - Le Cronache Ultimora
Salerno. Omicidio Picarielli, arrestato Luca Fedele
  • Dicembre 6, 2025
Salerno. Omicidio Picarielli, arrestato Luca Fedele

Nella mattinata odierna, a Salerno, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri unitamente alla Stazione di Salerno Mercatello hanno proceduto all’arrestato di Luca Fedele., indagato per “omicidio preterintenzionale”.

 

Nella serata del 5 dicembre l‘indagato si trovava presso la propria abitazione unitamente ad un ragazzo classe 90 e, a seguito di un diverbio tra gli stessi, ne nasceva una colluttazione nella quale la vittima veniva colpita al volto cadendo a terra. Quest’ultima decedeva sul posto.

