Salerno. Minaccia vittima per denaro non ricevuto, arrestato

Perseguita e minaccia una persona, arrestato. Questa mattina, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di SALERNO hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di SALERNO, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 43enne, accusato di estorsione e atti persecutori. L’indagato, dall’aprile 2022 al novembre 2024, avrebbe attuato reiterate minacce, anche telefoniche, accompagnate in alcuni casi, anche da episodi di violenza fisica nei confronti della propria vittima, controllato i suoi spostamenti e danneggiato l’auto dei familiari; condotte, queste, sostiene la Procura, finalizzate ad ottenere la consegna di somme di denaro non dovute.