Salerno Migliore ha incontrato Galdi

Salerno Migliore incontra l’assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, Rocco Galdi. Nella giornata di ieri, il presidente dell’associazione, Alessandro Turchi, insieme ai membri delegati al settore Mobilità e Trasporti, Alessio Barbarulo e Vito Sansone, hanno incontrato l’Assessore del settore Rocco Galdi, per illustrare i disagi e le tante problematiche che gli iscritti hanno rappresentato in questi mesi, relativamente al problema del traffico e della viabilità in città. I componenti di Salerno Migliore hanno illustrato le principali problematiche che, a loro giudizio, limitano le possibilità di spostamento in città, oltre a quelle relative alla mancanza di una serie di servizi e alla scarsa modernizzazione che fanno, del problema traffico, qualcosa di antico e mai risolto. Mancanza di parcheggi, traffico rallentato sulle principali arterie a causa di auto parcheggiate fuori posto, zero controlli da parte delle Guardie Municipali, scarsa attenzione alla mobilità sostenibile, lontana dalla sua realizzazione. Sono state inoltre presentati materiali e documentazioni con una serie di proposte che l’Assessore si riserva di vagliare al più presto. L’Assessore ha mostrato una buona disponibilità e ha ascoltato attentamente, nel corso del lungo incontro, le proposte e le problematiche presentate, spiegando che presto saranno risolti molti dei nodi principali. «Per esempio ci ha assicurato che entro il mese di luglio 2025 sarà percorribile la corsia che passa sotto al Trincerone e che va dall’incrocio con Via dei Principati fino a Via SS.Martiti. Nel corso del 2025 sarà inoltre aperta la galleria che dall’imboccatura del porto arriva fino all’ingresso dell’autostrada. L’Assessore ha anche assicurato ai presenti la Sua disponibilità ad avviare una campagna di sensibilizzazione per evitare le auto in doppia fila, e quindi il restringimento perenne della carreggiata, almeno delle arterie principali, come suggerito da Salerno Migliore – ha dichiarato il presidente Turchi – Infine il problema Vigili Urbani assenti dalle strade. L’Ing. Galdi ha spiegato che sono in numero esiguo e per questo è stato avviato l’iter concorsuale per assumerne 45 nuovi, che per Salerno Migliore sono comunque pochi. Sembra che entro il 2025 ne arriveranno in numero cospicuo, visto che le prove d’esame si concluderanno entro maggio/giugno prossimi». La riunione ha avuto termine con la promessa di un nuovo incontro a non troppo lunga scadenza per fare il punto della situazione, «fermo restando che Salerno Migliore è in attesa di fatti e non solo di parole e promesse», ha aggiunto Turchi.