Gioco d’azzardo, allarme in Campania

Campania si conferma tra i primi posti per numero di sale scommesse, per numero di apparecchi attivi e per cittadini che giocano on line con un fatturato di quasi 10 miliardi annui su un fatturato annuo nazionale che per il 2022 si aggira intorno ai 136 miliardi di euro, e per numero di minori che giocano d’azzardo. Un dato allarmante che ha spinto la Regione ha promuovere azioni di contrasto del disturbo da gioco d’azzardo sia attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione sui rischi sanitari e sociosanitari conseguenti il gioco d’azzardo, sia attraverso interventi specialistici di cura e riabilitazione presso gli ambulatori delle Asl. Da uno studio recente emerge che, nella maggior parte dei casi, il “giocatore problematico” è un uomo, maggiorenne, spesso frequenta istituti tecnici o professionali con rendimento scolastico insufficiente, residente al Sud, con familiari o amici anch’essi giocatori. Nel 2023 il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha fatto giochi d’azzardo o di fortuna, favorendo il canale online nel 64% dei casi. Tale fenomeno che sta coinvolgendo in modo progressivo ed a vario titolo numerosi cittadini campani impone un consolidamento della riorganizzazione dei servizi che si occupano di dipendenze e di una ottimizzazione di una logica di rete che promuova il confronto sull’analisi e l’evoluzione del problema e sul relativo bisogno dei cittadini coinvolgendo i Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, le Istituzioni Scolastiche, il Terzo Settore, le Associazioni (in particolare le realtà antiusura per la gestione del debito e dei consumatori con esperienza in materia), le forze dell’ordine, gli esercenti dei locali da gioco ed i cittadini come protagonisti che sia in grado di intercettare e sensibilizzare in particolare le fasce giovanili anche con modalità on line. Il piano per contrastare il gioco d’azzardo è rivolto ai giovani, genitori, operatori, esercenti locali di gioco, cittadini a rischio o con disturbo conclamato da gioco d’azzardo con particolare attenzione a cittadini sovraindebitati e si lavorerà attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema sia nelle scuole, anche attraverso il coinvolgimento dei consigli di circolo e di istituto, che sul territorio d’intesa con i Comuni ed in collaborazione con le realtà del Terzo Settore; potenziamento Servizi per le Dipendenze delle Asl per tutte le attività inerenti accoglienza, diagnosi, presa in carico, trattamento e riabilitazione promuovendo un approccio di valutazione multidimensionale e multidisciplinare di interventi interdipartimentali anche attraverso l’attivazione di ambulatori dedicati; azioni territoriali di informazione e di sensibilizzazione ai cittadini interessati per agevolare l’accesso consapevole al sistema dei servizi pubblici in materia promuovendone il protagonismo attraverso interventi di empowerment; standardizzazione protocolli e procedure per la redazione di percorsi individualizzati brevi di inserimento in Comunità residenziali e semiresidenziali; potenziamento e promozione di azioni di supervisione clinica teso al miglioramento della qualità professionale della presa in carico e dell’approccio relazionale dell’operatore a garanzia del processo di cura ed emancipazione nei confronti dei cittadini coinvolti; potenziamento e promozione di azioni di supervisione clinica teso al miglioramento della qualità professionale della presa in carico e dell’approccio relazionale dell’operatore a garanzia del processo di cura ed emancipazione nei confronti dei cittadini coinvolti; azioni per il censimento del numero di cittadini iscritti ai servizi, diviso per fasce di età e con rilevazione di eventuali comorbilità, e di quelli con almeno 2 prestazioni al mese per valutare l’effettivo impatto sui servizi; standardizzazione protocolli di rilevazione esiti trattamento e di follow up.