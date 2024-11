Salernitana, Arechi tabù nonostante i 100mila

di Marco De Martino

SALERNO – Il 2024, ormai agli sgoccioli, sarà ricordato come uno degli anni più neri nella storia della Salernitana. La retrocessione rovinosa dalla A alla B ed il rendimento negativo mantenuto anche in cadetteria sono gli elementi più significativi ma, spulciando i numeri fatti registrare dai granata durante l’anno solare, salta all’occhio il cammino casalingo che è a dir poco disastroso. In quasi undici mesi infatti la Salernitana ha collezionato la miseria di due sole vittorie all’Arechi. Da fortino inespugnabile lo stadio di via Allende si è trasformato in un autentico tabù per la Salernitana che, tra l’ultima parte della scorsa serie A e la parte iniziale del torneo cadetto, su un totale di diciassette partite giocate in casa, ha collezionato finora due vittorie, tre pareggi e ben dodici sconfitte. Nelle dieci gare conclusive disputate all’Arechi in massima serie la Salernitana non è riuscita mai a vincere, pareggiando in extremis una sola gara con il Sassuolo e perdendo le altre nove. In questa stagione, dopo le prime due vittorie nei primi due match contro Cittadella e Sampdoria (entrambe ottenute in rimonta e nei minuti finali), l’Arechi sembrava essere tornato il punto di forza dei granata ed invece nelle ultime cinque gare ha riservato solo due miseri punticini. Sono infatti trascorsi esattamente tre mesi dall’ultima vittoria nel Principe degli stadi (3-2, come detto, alla Samp il 27 agosto scorso), con la Salernitana che è poi incappata in tre sconfitte, contro Pisa, Spezia ed infine contro il Bari, e due pareggi contro il Catanzaro e Cesena. E’ dunque necessaria, a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Carrarese, una sterzata anche perchè la classifica della Salernitana inizia ad essere poco rassicurante.

TABU’ NONOTANTE I CENTOMILA Può essere definito un paradosso il cammino disastroso della Salernitana all’Arechi visto il numero di presenze fatto registrare dall’inimitabile torcida granata. Finora infatti nelle sette gare di B giocate finora, l’impianto di via Allende ha ospitato ben 97.513 spettatori, con 13.930 di media a partita, un dato che attesta al quarto posto assoluto in serie B la tifoseria salernitana, alle spalle soltanto di Palermo, Sampdoria e Bari.

IN CINQUE DA VALUTARE La Salernitana proverà ad invertre la rotta contro la Carrarese. La squadra granata inizierà oggi pomeriggio al Mary Rosy la propria settimana lavorativa in vista della gara contro i toscani. Riflettori puntati sui cinque calciatori ancora presenti in infermeria, ovvero Njoh, Dalmonte, Maggiore, Tongya, Torregrossa i quali verranno valutati dallo staff medico ma che difficilmente recupereranno in tempo. Colantuono ritroverà invece Stojanovic, che ha scontato la squalifica, e capitan Sepe.