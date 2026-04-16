Salerno. Mazzeo: fondi per lo sport

di Mario Rinaldi

Dopo 16 anni di militanza, Marco Mazzeo, già Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania, componente dell’Assemblea, Direzione e Segreteria Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno, è ora candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista “Salerno per i Giovani” a sostegno di Vincenzo De Luca Sindaco. Un impegno che lo vede concentrato soprattutto in direzione di un obiettivo preciso: creare le condizioni affinchè i giovani possano restare a Salerno.

Sabato scorso la lista “Salerno per i Giovani” ha inaugurato lo spazio di confronto in via Santa Margherita. Com’è andata?

“È stato per me emozionante ricevere il sostegno e l’affetto di tante persone, ma soprattutto è stato un ulteriore momento di ascolto. Per me la politica è sempre stato questo, ascolto e poi intervento, è quello che voglio fare ed è quello che ho fatto in tanti anni di militanza nei Giovani Democratici”.

Perchè ha scelto di sostenere De Luca?

“De Luca è sinonimo di buona politica, Salerno con lui ha vissuto un periodo di rinnovamento difficile da trovare in altre realtà d’Italia e non solo nel Mezzogiorno. Inoltre, nonostante sia passato del tempo, ha ancora entusiasmo e idee innovative per la nostra città”.

In più occasioni ha detto che la sua, non è una candidatura personale. Tanto è vero che ha utilizzato il pronome NOI. Perchè?

“Esatto, ci candidiamo perché al Comune di Salerno non ci andrebbe Marco Mazzeo ma una intera comunità. Non parliamo di interessi del singolo ma del collettivo. “Noi, insieme” non un semplice slogan, è la ricetta della mia vita che voglio portare in politica”.

Le sue impressioni sulle dimissioni di Napoli e sul ritorno di De Luca.

“Salerno ha vissuto una fase di stallo in cui doveva uscire, l’errore che spesso si fa è legato alle dietrologie e a guardare ciò che è passato, noi adesso guardiamo quello che si può fare per questa città, Salerno deve tornare a splendere e De Luca è l’uomo giusto per questa missione”.

Immaginiamo che, dovesse essere eletto, il suo impegno è principalmente rivolto ai giovani. Ci sono altri impegni che Mazzeo intende assumere in caso che l’urna le sorrida?

“Ci sono tanti punti nel mio programma, i giovani ne sono parte integrante, non solo per la mia età ma perché penso che dai giovani Salerno debba ripartire e anche un pò trasformarsi. Il tema del lavoro è sempre caldo, senza fare promesse bisogna trovare i canali giusti affinché i giovani salernitani non debbano partire per cercare fortuna altrove. Oltre a questo obiettivo ce ne sono altri, dalla sicurezza sul territorio al tema impianti sportivi, infrastrutture, tanto si può fare e io sono pronto, ho una voglia immensa di mettermi al lavoro per la mia città”.

Ex Dirigente della Salernitana, Marco Mazzeo è impegnato da molti anni nel mondo dello sport.

“Dobbiamo risolvere il problema degli impianti sportivi a Salerno. Penso allo stadio Arechi, al Vestuti, alla piscina Vitale, al palazzetto dello sport, al Palatulimieri. Bisogna affrontare caso per caso. Dobbiamo trovare dei fondi per lo sport e, inoltre, bisogna ascoltare le società sportive. Proporrò al nuovo Sindaco l’istituzione dell’Assessore allo Sport”.

Un altro tema molto importante è la sicurezza.

“La sicurezza a Salerno è per me un tema su cui lavorare, una tematica importante che va analizzata in ogni dettaglio e senza superficialità. Bisogna concentrarsi su tutto il tessuto urbano, dal centro storico alla zona orientale della città, passando necessariamente attraverso i quartieri periferici. Secondo me non possiamo più tollerare che un padre, una madre si preoccupino che il proprio figlio, la propria figlia, rientrino a casa e senza problemi. Come agire? Abbiamo bisogno di più telecamere, dare un segnale da questo punto di vista, abbiamo bisogno di più presidi delle forze dell’ordine e sono pronto a lavorare su questo aspetto per far sentire sempre di più la presenza sul territorio. Allo stesso tempo bisogna parlare ai giovani, educazione, prevenzione e responsabilità, sono le chiavi per costruire una Salerno sicura, quella che forse si è persa negli ultimi anni. Nel mio programma c’è l’impegno legato alla sicurezza della città, un impegno che darebbe anche più valore alla movida che ha bisogno di rivitalizzarsi”. Giovane e determinato e soprattutto con le idee molto chiare. Si presenta così Marco Mazzeo, con l’entusiasmo che caratterizza la sua giovane età e tanti programmi da voler realizzare. Per questo l’obiettivo è unico: essere eletto e rappresentare al meglio i suoi concittadini.