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Pagani. Campitiello sul mercato ortofrutticolo

  • Aprile 16, 2026
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Pagani. Campitiello sul mercato ortofrutticolo

Resta avvolto in un silenzio preoccupante l’operato dell’amministrazione guidata dal Sindaco Lello De Prisco. Nonostante le sollecitazioni documentate e le richieste di chiarimento avanzate dalla segreteria politica di Nicola Campitiello, Palazzo San Carlo continua a scegliere la strada dell’evasività, lasciando inevasi interrogativi cruciali per il futuro della comunità. Al centro della contestazione vi è l’assoluta mancanza di riscontri in merito all’attesa assemblea del Consorzio, convocata per discutere la revoca della mutualità prevalente. Un passaggio tecnico e politico di enorme portata che, ad oggi, non ha visto pervenire alcuna nota ufficiale o chiarimento da parte del Primo Cittadino. “È inaccettabile che su temi che toccano direttamente la gestione dei servizi e il patrimonio collettivo regni l’oscurità più totale,” dichiarano dalla segreteria di Campitiello. “Ad oggi non ci è pervenuta alcuna comunicazione in merito all’assemblea prevista. Il Sindaco sembra aver dimenticato che la trasparenza non è un optional, ma un dovere verso i cittadini.” Il precedente comunicato stampa era stato netto nel richiedere un’operazione di verità sull’operato amministrativo, ma i punti sollevati sono rimasti lettera morta. Nicola Campitiello evidenzia come questo atteggiamento di chiusura non faccia che alimentare dubbi sulla reale direzione che l’amministrazione De Prisco sta intraprendendo, specialmente su partite delicate come quella consortile. La segreteria politica di Nicola Campitiello ribadisce che non arretrerà di un passo: la politica del “silenzio assenso” o, peggio, dell’indifferenza istituzionale non può essere la cifra stilistica di chi governa Pagani. Si attende, nelle prossime ore, una presa di posizione ufficiale che faccia finalmente luce su una gestione che, al momento, appare quanto mai opaca.

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