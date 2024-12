Salerno, la dolce rivoluzione di Remo Mazza

Remo Mazza, erede della tradizione dolciaria familiare è stato l’artefice di un’evoluzione che ha proiettato la pasticceria Romolo, punto di riferimento di Salerno, verso nuovi orizzonti. Fin da giovane, Remo ha seguito le orme del padre, lasciando Salerno per affinare le sue competenze in alcune delle capitali italiane dell’arte pasticcera. A Torino, città simbolo del cioccolato, ha scoperto una passione che lo accompagnerà per tutta la carriera. A Potenza, ha appreso l’eleganza del decoro classico italiano, mentre a Prato, presso la Pasticceria Mannori – vincitrice della Coppa del Mondo della Pasticceria – ha approfondito l’arte e la tecnica ai massimi livelli. Grazie a corsi e collaborazioni con maestri di fama europea, Remo ha trasformato l’estro artistico in una forma di comunicazione, capace di raccontare professionalità e territorio attraverso ogni creazione. Remo ha introdotto una linea di cioccolatini artigianali, realizzati interamente a mano, che esprimono la tradizione e l’innovazione attraverso ricette uniche contenenti i prodotti di stagione del territorio campano.Questa dedizione gli ha permesso di distinguersi in concorsi prestigiosi come quelli organizzati dalla Perugina e durante l’Eurochocolate di Perugia, dove ha vinto con il suo cioccolatino ispirato ai contrasti: morbida ganache al latte, lampone e croccante al fondente. Oltre al cioccolato, Remo ha sviluppato una linea di torte moderne che celebrano il connubio tra sapori ricercati e design innovativo. Tra le sue creazioni spiccano la Venere Nera, la Venere Bianca la Nocciolotta e l’Azteca. Cake Ricordo di Natale Dolce che racchiude i profumi del Natale: arancia candita, zenzero, uvetta sultanina. Mescolare uova, miele e zucchero. Aggiungere il lievito in polvere e infine il burro fuso. Cottura in forno a 180° per 10 minuti . Ricetta: • UOVA 165 • MIELE 50 • ZUCCHERO 85 • MANDORLE IN POLVERE 50 • FARINA 80 • CACAO 16 • LIEVITO IN POLVERE 5 • PANNA 80 • BURRO 60 • CIOCCOLATO FONDENTE 35 • UVETTA 25 • ARANCIA 25 • ZENZERO 25