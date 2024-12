Eboli, il sindaco a radio Gallotta

Il Sindaco Mario Conte risponde ai ragazzi del Liceo Scientifico Gallotta di Eboli. Nel corso della consueta giornata pomeridiana del martedì di Radio Gallotta, dove gli alunni del Liceo si cimentano in un laboratorio didattico di tipo giornalistico, con l’obiettivo principale di realizzare competenze legate al giornalismo e alla produzione di contenuti informativi, martedì 26 novembre i ragazzi dell’istituto ebolitano hanno incontrato il Sindaco di Eboli Mario Conte a cui sono state poste alcune domande su diversi aspetti e criticità della città di Eboli. Tra i tanti quesiti c’erano quelli riferiti alla sicurezza, un fenomeno che dopo i recenti casi di cronaca, che hanno interessato il paese, preoccupa non poco gli abitanti della città. La questione ha aperto difatti il dibattito, a cui il Sindaco rispondeva confermando l’intensificazione di una serie di iniziative che l’amministrazione comunale sta prendendo per far fronte a questa situazione che sta allarmando la popolazione ebolitana. Il format radiofonico dei ragazzi del Gallotta è continuato con il confronto su altri temi cari ai giovani ebolitani e alle loro politiche, un argomento molto sentito in città ove si chiede spesso di investire nelle nuove generazioni in una prospettiva di impegno cruciale come scelta strategica per l’avvenire della comunità ebolitana. “Noi abbiamo puntato molto sui nostri impianti sportivi, potenziarli, migliorarli e finanziarne qualcuno per la sua sistemazione. Abbiamo messo a disposizione un finanziamento molto importante sullo stadio Massayoli per renderlo più fruibile ai cittadini e ai giovani del paese. Il campo avrà un terreno in erba sintetica e una recinzione aperta, per una struttura sportiva ristrutturata e messa a disposizione di tutti. Inoltre, abbiamo implementato un ulteriore investimento di risorse comunali indirizzate alla sistemazione della pista di atletica del Dirceu, che finalmente sarà recuperata per una migliore fruibilità e per un potenziamento delle attività agonistiche di giovani e delle relative attività sportive. Ma nei nostri progetti c’è anche la possibilità di creare una sala musica o meglio una sala prove. Questa attività è molto sentita a Eboli, per via dei tanti gruppi musicali e dei tanti giovani che amano e praticano la musica. Un altro impegno che ci siamo assunti, attraverso una forte collaborazione con la provincia, è quello di mettere a disposizione le palestre degli istituti superiori per renderle più fruibili alle attività dei giovani; intanto siamo riusciti a recuperare la palestra della scuola Aldo Moro, struttura molto importante per i tanti ragazzi che praticano la pallacanestro e la pallavolo. Dopo un’importante opera di recupero, per le tante criticità che essa conteneva, siamo riusciti a rendere disponibile la biblioteca comunale la quale ora è a disposizione di tutti, più fornita e accessibile di mattina e di pomeriggio, fruibile anche attraverso l’interazione digitale. Ma la valorizzazione del nostro territorio continua con una serie di azioni che riguardano la cultura. Abbiamo intenzione di mettere in campo iniziative di promozione dei nostri più importanti rappresentanti della cultura ebolitana quali sono stati Matteo Ripa, Pietro da Eboli, ecc., per lanciare Eboli verso un programma più ampio di azione culturale, iniziato già con la candidatura della nostra città alla rete Medievale italiana, e riscoprendo Eboli come città Sveva”, ha detto Mario Conte che durante il programma affrontava anche altre questioni importanti per la città ebolitana, quali i piani di riqualificazione urbana dei quartieri già iniziati con i lavori di Rione della Pace, la rigenerazione delle strutture di competenza comunale che attraverso alcuni importanti finanziamenti sono pronti per essere messi a disposizione, l’impegno verso le politiche sociali, e altre situazioni che l’attuale amministrazione intende portare avanti per un miglioramento culturale, sociale ed economico del territorio comunale. Il format condotto dai ragazzi del Liceo Scientifico Gallotta, che fa parte di un progetto ideato e curato dalla Prof.ssa Ornella Trotta, proseguiva toccando temi più didattici con un ospite interno che affrontava argomenti specifici sulla didattica e sulle discipline scolastiche, che Ivana Ruggeri, Prof.ssa di Filosofia dell’istituto ebolitano, toccava arricchendo ulteriormente il contenitore radiofonico, condotto magistralmente dai ragazzi del Liceo Scientifico Gallotta di Eboli. Giuseppe Sanfilippo