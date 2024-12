Colantuono: Non abbiamo fatto niente

Soddisfatto per la vittoria ma tiene subito alta la concentrazione mister Stefano Colantuono che in sala stampa commenta con cauto entusiasmo il successo conquistato riponendo l’attenzione già alla prossima sfida di campionato.

“Oggi era imperativo vincere anche perché la classifica non è bella e certamente non rispecchia il valore di questa squadra. E’ importante che tutti raggiungano la maturità di capire che la gara è finita ed a mezzanotte si pensa già alla prossima con il Modena. Abbiamo giocato bene sfruttando il palleggio sul quale Martusciello aveva lavorato benissimo ma avevo chiesto alla squadra di lavorare più in ampiezza e di crossare perché i traversoni dal fondo per i difensori avversari sono sempre difficili da contenere”.

“L’imperativo categorico è di dimenticare questa partita e pensare già alla prossima altrimenti si continua a fare fatica. I gol degli attaccanti? “Loro vivono per questo. Quando poi non arrivano i gol vanno in depressione ed è importante che le punte stiano serene perché poi tutta la squadra ne beneficia”.

Adelaide? E’ un giocatore che sposta gli equilibri e si è visto ma dobbiamo saperlo gestire con il bilancino. Fa certamente la differenza e tocca a noi impiegarlo bene e farlo crescere nel modo giusto a livello di minutaggio preservando la sua condizione fisica”.

Se questa partita può essere di svolta? “Lo diremo dopo Modena. La classifica resta corta ed a parte le 2-3 d’avanti il mucchio è tutto lì. Dobbiamo lavorare e mettere da parte il risultato positivo e capire dove migliorare e cosa si può fare di più”.

I tifosi? Sappiamo tutti quanto sono importanti per noi e che vivono in simbiosi con la squadra. Indubbiamente la loro presenza sugli spalti dà sempre quell’adrenalina in più nelle gambe dei calciatori e toccherà a noi portarli sempre di più dalla nostra parte”.