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Salerno, inaugurata la nuova palestra della scuola Buonocore:

  • Settembre 12, 2026
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Salerno, inaugurata la nuova palestra della scuola Buonocore:

Una nuova palestra a disposizione degli alunni del plesso Vincenzo Buonocore di via Calenda, appartenente all’Istituto comprensivo Calcedonia-Tommaso D’Aquino. Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha inaugurato lo spazio destinato alle attività motorie, atteso da anni dalla comunità scolastica.

«Finalmente garantiamo ai nostri ragazzi il diritto alla salute, che finora non aveva trovato una risposta adeguata», ha dichiarato la dirigente scolastica Anna Martulano, ringraziando il primo cittadino per la realizzazione dell’intervento.

La palestra è stata realizzata in circa due mesi di lavori. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento agli uffici e alle maestranze comunali impegnati nel completamento dell’opera: «Siamo riusciti a compiere un piccolo miracolo».

Nel corso della cerimonia, De Luca ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione sul fronte dell’edilizia scolastica, ricordando il pacchetto di interventi strutturali programmato per ammodernare gli istituti cittadini.

«Vogliamo riservare la massima attenzione al mondo della scuola», ha concluso il primo cittadino. La nuova palestra consentirà agli studenti del plesso Buonocore di svolgere l’attività fisica in uno spazio dedicato e adeguato alle loro esigenze.

Il taglio del nastro ha sancito ufficialmente la consegna della struttura alla scuola e, come sottolineato da De Luca, ha rappresentato simbolicamente anche l’avvio del nuovo anno scolastico.

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