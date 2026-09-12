Patriarca (FI), da Campania altri fondi per disoccupati senza rimuovere irregolarità

“I disoccupati e gli inoccupati della Campania non possono essere illusi con nuovi stanziamenti se prima non vengono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione del progetto a loro destinato”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca a proposito della decisione della Regione Campania di destinare oltre 8,3 milioni di euro alla prosecuzione dell’intervento rivolto ai disoccupati e agli inoccupati di lunga durata dell’area metropolitana di Napoli. “Su quel progetto Sviluppo Lavoro Italia ha investito l’Ispettorato nazionale del lavoro dopo averlo sospeso per gravi, diffuse e sistematiche irregolarità e difformità – aggiunge -. Stanziare altri milioni senza avere prima fatto chiarezza e, soprattutto, senza avere eliminato i problemi che hanno prodotto quelle storture significa creare le condizioni perché tutto possa ripetersi. Non è questa la tutela che meritano i tirocinanti e non è questo il rigore che deve accompagnare l’utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto quando sono destinate a cittadini in condizioni di difficoltà”.