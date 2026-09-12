Patriarca (FI), da Campania altri fondi per disoccupati senza rimuovere irregolarità - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Banca Monte Pruno e “Ponti di Comunità
“Gusta Marina”, lII edizione del festival dello street food di mare e non solo
Intelligenza artificiale, all’Unisa presentato il Summit AI di Pompei
Patriarca (FI), da Campania altri fondi per disoccupati senza rimuovere irregolarità
Ultimora

Patriarca (FI), da Campania altri fondi per disoccupati senza rimuovere irregolarità

  • Settembre 12, 2026
  • 0
  • 92
  • 1 Min Read
Patriarca (FI), da Campania altri fondi per disoccupati senza rimuovere irregolarità

“I disoccupati e gli inoccupati della Campania non possono essere illusi con nuovi stanziamenti se prima non vengono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione del progetto a loro destinato”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca a proposito della decisione della Regione Campania di destinare oltre 8,3 milioni di euro alla prosecuzione dell’intervento rivolto ai disoccupati e agli inoccupati di lunga durata dell’area metropolitana di Napoli. “Su quel progetto Sviluppo Lavoro Italia ha investito l’Ispettorato nazionale del lavoro dopo averlo sospeso per gravi, diffuse e sistematiche irregolarità e difformità – aggiunge -. Stanziare altri milioni senza avere prima fatto chiarezza e, soprattutto, senza avere eliminato i problemi che hanno prodotto quelle storture significa creare le condizioni perché tutto possa ripetersi. Non è questa la tutela che meritano i tirocinanti e non è questo il rigore che deve accompagnare l’utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto quando sono destinate a cittadini in condizioni di difficoltà”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Aversana, Iannone: Completata un’opera storica

“Il completamento del terzo lotto dell’Aversana rappresenta un’opera di rilevanza storica

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013