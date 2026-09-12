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Barletta-Salernitana, è ufficiale: si gioca al Puttilli alle ore 21

  • Settembre 12, 2026
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Barletta-Salernitana, è ufficiale: si gioca al Puttilli alle ore 21

Adesso è ufficiale: Barletta-Salernitana si giocherà regolarmente allo stadio Cosimo Puttilli. A confermare la sede e l’orario della sfida è stata direttamente la SS Barletta 1922, attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

La gara, valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C, è in programma martedì 15 settembre alle ore 21. Vengono così definitivamente superati i dubbi delle ultime ore legati alla possibilità di disputare l’incontro in un altro impianto a causa delle problematiche riscontrate all’impianto di illuminazione del Puttilli.

La società biancorossa ha accompagnato l’annuncio con tutte le informazioni relative all’apertura delle biglietterie e dei botteghini, fornendo così anche le indicazioni operative per i tifosi che vorranno assistere alla partita.

Per la Salernitana si tratta del secondo impegno ravvicinato dopo la sfida interna contro il Potenza. La squadra di Serse Cosmi sarà dunque chiamata a smaltire rapidamente le energie e a preparare la trasferta pugliese con l’obiettivo di dare continuità al successo conquistato all’Arechi.

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