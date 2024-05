Salerno, Inaugurata la Casetta del Libro

di Erika Noschese

Incentivare la cultura attraverso piccoli gesti in grado di rendere migliore la città perché, si sa, a volte sono i piccoli gesti a fare la differenza. Nasce così l’iniziativa dell’associazione Progetto Terra con l’obiettivo di incentivare la lettura tra i giovani e i giovanissimi. Sabato sera, ai giardini Mariele Ventre è stata inaugurato una piccola, accogliente “mini-biblioteca” a forma di casetta, dove tutti possono prendere o riporre libri senza bisogno di tesseramento. Con questo piccolo progetto l’Associazione Progetto Terra vuole promuovere lo scambio di libri tra adulti, bambini e ragazzi che vivono il quartiere Pastena e che frequentano la Villa Giardini Mariele Ventre. L’iniziativa del libro condiviso in strutture libere ha avuto origine negli Stati Uniti nel 2009, dove sono comparse le prime “Little Free Library”, che in breve tempo si sono diffuse ovunque e nasce, oggi, sul territorio salernitano, in particolare nel quartiere Pastena, dalla passione per la lettura e la divulgazione culturale del Presidente dell’Associazione Valeria Palo. La casetta del libro è un progetto che sposa in pieno il concetto di sostenibilità poiché nasce da un’idea di riutilizzo di un gioco in legno di due bambine e poi riadattata a funzione di casetta per accogliere libri di varie dimensioni e grandezze. La Casetta conterrà volumi per tutte le età e sarà installata all’interno della Villa Giardini Mariele Ventre a portata di lettura di tutti, un’iniziativa utile per favorire la cittadinanza attiva nella nostra comunità, un modo per educare i più giovani alla lettura prendendo in prestito un libro senza nessun vincolo se non la responsabilità di restituirlo e rimetterlo a posto per altri che vorranno leggerlo. Piccoli gesti che aiutano al rispetto delle regole, a prenderci cura delle cose che sono di tutti e perché no, alla condivisione di piccoli grandi sogni. Come funziona Il funzionamento è molto semplice: chiunque voglia può prendere uno dei libri collocati all’interno della casetta, leggerlo in villa oppure portarlo a casa per poi restituirlo appena terminato. Chiunque può lasciare o donare un proprio libro a propria scelta. Si tratta di un vero e proprio scambio gratuito, che è alla base della filosofia del progetto. Perché è importante leggere: i maggiori benefici per la salute Leggere, leggere, leggere. Non è solo un dovere, quando per esempio si studia oppure si preparano prove molto importanti. E’ innanzitutto un piacere, tutto da scoprire e coltivare, un timbro autentico per uno stile di vita sostenibile. La lettura accompagna la crescita, pone le basi per uno sviluppo cognitivo e creativo, è arricchimento della persona, delle conoscenze nonché delle competenze. E nel tempo l’immersione in parole e racconti ci porterà in una dimensione per cui, proprio grazie alla lettura, non avremo mai sprecato tempo, gioia, talento e relazioni umane, ma rafforzeremo le Nostre abilità anche rispetto alle curve pericolose della vita. Il progetto Il progetto prevede la collaborazione di diverse risorse associative, culturali e formative del territorio salernitano tra cui il Centro di Formazione di Federica Panciulo e l’Associazione La Rosa di Gerico di Serenella Cestaro; molte altre risorse culturali e educative, in futuro, saranno coinvolte in attività laboratoriali per bambini, ragazzi ed adulti, convegni, seminari ed eventi di presentazione di libri. A fornire supporto logistico Carlo Avallone di Avallone Grafica per la proficua e costante collaborazione con le attività dell’Associazione Progetto Terra e soprattutto per l’importante supporto logistico. Durante la presentazione della Casetta si sono tenute attività di laboratorio per i bambini, musica e occasione di poter interloquire con i curatori del Progetto. «La casetta del libro nasce come progetto per divulgare la passione per la lettura, una mini biblioteca che accoglie libri per tutte le fasce d’età e la consultazione è gratuita. Le persone possono recarsi ai giardinetti, leggere il libro e poi restituirlo alla casetta e chi vuole può donare un libro alla Casetta», ha dichiarato Valeria Palo, presidente dell’associazione Progetto Terra. A sostenere l’iniziativa il consigliere comunale Fabio Polverino: «Lo scopo è di vivere sempre di più il nostro territorio, le nostre ville e i nostri parchi – ha detto il presidente della commissione Bilancio – Lo scambio di libri favorisce la cultura, l’aggregazione sociale e l’amministrazione è riuscita a portare avanti questa iniziativa con l’associazione». Un invito alla lettura, come ha sottolineato la consigliera Alessandra Francese: «oggi viviamo in un mondo troppo social, siamo presi dai cellulari ed è bene ritornare alla lettura. Un modo interessante per aggregarsi, riunirsi, ritrovare rapporti umani – ha detto la Francese – Questa casetta non è altro che un gioco, trasformato da un nonno in casetta e noi non possiamo far altro che custodirla».