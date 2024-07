“Salerno in volo”: una nuova pizza per celebrare l’apertura

Una nuova creazione per omaggiare l’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, con l’avvio dei voli verso numerose destinazioni italiane ed estere: la “Salerno in volo”. E’ il frutto dell’estro di Alfonso Saviello, giovane e promettente pizzaiolo salernitano che guida – insieme a Tommaso Lastra ed Antonio Cibelli – la pizzeria “Alchimia”, sita in viale Antonio Bandiera, a Salerno, nei pressi dello Stadio Arechi e del Cinema Multisala. Una scelta non casuale, quella del pizzaiolo salernitano: la dimensione del viaggio è ormai parte della propria essenza. Da anni, infatti, è in giro per il mondo per esportare l’arte bianca al di fuori dei confini nazionali, trasmettendo a numerosi giovani intenzionati ad apprenderli, i segreti della pizza napoletana. Dalla California al Qatar, tante le realtà in cui Saviello ha portato avanti svariati progetti imprenditoriali legati al mondo pizza negli ultimi mesi. Di qui, dunque, la voglia di dar vita ad un prodotto in cui racchiudere alcune delle più rappresentative eccellenze del paniere di prodotti del territorio salernitano, in un’inedita simbiosi tra Cilento e Costiera, mare e monti, con la crema di pomodorini datterini gialli della Piana del Sele a fare da base, e un topping di alici di Cetara Armatore sott’olio, cacioricotta di capra cilentano, pesto di basilico, origano e zeste di limone scusato Igp Amalfitano. “Sono orgogliosamente salernitano eppure, ogni giorno, giro il mondo per lavoro – commenta Saviello – Mettere insieme le eccellenze della nostra provincia è piacevole, oltre che importante in un momento in cui la nostra città e il nostro territorio si aprono ancora di più al turismo internazionale. Ho pensato a questa pizza come una vera e propria cartolina del Salernitano: un biglietto da visita per tutti quelli che sceglieranno, in questi mesi, di scoprire la nostra terra: certamente sarà un modo per conservarne un piacevole e..gustoso ricordo”.