Salernitana, il cammino dei granata

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà il Cittadella a riportare la serie B all’Arechi. La tradizionale cerimonia di presentazione del calendario della prossima serie B, svoltasi a La Spezia, ha svelato il cammino della Salernitana che, almeno sulla carta nella fase iniziale, sarà abbastanza abbordabile.

IL CAMMINO DEI GRANATA Esordio casalingo dunque per gli uomini di Martusciello che se la vedranno con una compagine storicamente ostica come quella veneta. Una matricola attenderà i granata alla seconda giornata: sarà infatti il Sud Tirol ad ospitare la Salernitana nella sua prima trasferta stagionale. Il primo big match si consumerà nella settimana successiva, quando all’Arechi arriverà la Sampdoria di Andrea Pirlo. E saranno proprio i blucerchiati a chiudere la regular season dei granata nell’ultimo turno che si giocherà a maggio a Marassi. Tornando al girone d’andata, le prime giornate riserveranno altre sfide sulla carta abbordabili: alla quarta trasferta sul campo della neo promossa Mantova, poi Pisa all’Arechi ed ancora Reggiana fuori. Il primo mini ciclo difficile per la Salernitana comincerà alla settima giornata quando sarà il Catanzaro ad arrivare all’Arechi, poi trasferta a Palermo, Spezia in casa e viaggio a Cremona nel decimo turno. Ottobre si concluderà con la gara interna contro il Cesena mentre il mese di novembre sarà caratterizzato dalle sfide contro il Cosenza (fuori), il Bari (in casa), il Sassuolo (fuori) ed infine la Carrarese (in casa). Dicembre concluderà il girone d’andata con la trasferta di Modena, il doppio turno interno contro Juve Stabia e Brescia ed infine, il 26 dicembre nel boxing day, con la complicata trasferta di Frosinone. Giro di boa, il 29 dicembre, a Catanzaro, nel secondo match esterno di fila che precederà la sosta invernale. La ripresa avverrà due settimane più tardi con un altro doppio turno casalingo contro le emiliane Sassuolo e Reggiana. Gennaio si chiuderà con la trasferta di Pisa mentre il 1 febbraio, subito dopo la fine del mercato invernale, all’Arechi arriverà la Cremonese. Secondo doppio turno esterno contro Brescia e Carrarese, ritorno all’Arechi nel big match contro il Frosinone. Marzo inizierà con la trasferta di Cesena e continuerà con le gare contro Modena (in casa), Bari (al San Nicola), Palermo (all’Arechi). Il mese di aprile si aprirà con il derby contro la Juve Stabia al Menti e proseguirà con la gara interna con il Sud Tirol, la trasferta a Cittadella nel giorno di Pasquetta ed infine la classica contro il Cosenza all’Arechi il 25 aprile. Nell’altro giorno festivo del 1 maggio i granata saranno a La Spezia, mentre le ultime due giornate del girone di ritorno vedranno la Salernitana affrontare prima il Mantova all’Arechi e poi, come detto, la Samp al Ferraris.

ASSENTI I VERTICI Alla cerimonia di presentazione del calendario di B 2024/25 erano assenti i due massimi dirigenti della Salernitana, il presidente Iervolino e l’AD Milan, con il solo segretario Dibrogni a rappresentare la società granata: «Per una squadra proveniente dalla serie A -ha dichiarato Dibrogni- calarsi in questa categoria non è facile anche perchè la B è un campionato molto competitivo. Affronteremo subito delle sfide affascinanti, proveremo a farci trovare pronti».