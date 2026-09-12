Salerno, il Prefetto Esposito incontra il Console Usa Flynn:

Turismo, sviluppo infrastrutturale e sicurezza. Sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro che si è svolto in Prefettura a Salerno tra il Prefetto Francesco Esposito e il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn.

Il colloquio, improntato alla cordialità, ha offerto l’occasione per analizzare il forte incremento dei flussi turistici statunitensi verso il territorio salernitano, una crescita sostenuta anche dall’espansione del traffico crocieristico e dall’operatività del nuovo Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

Nel corso dell’incontro si è parlato inoltre delle prospettive legate allo sviluppo delle infrastrutture, con un approfondimento sullo stato di attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR e sulle ricadute che questi interventi possono avere sul territorio.

Ampio spazio anche al tema della sicurezza, alla luce dell’attuale scenario geopolitico internazionale e della necessità di mantenere elevati i livelli di attenzione e cooperazione.

Il Prefetto Esposito ha quindi richiamato le profonde radici storiche del rapporto tra Salerno e gli Stati Uniti, ricordando in particolare lo storico sbarco dell’Operazione Avalanche del 1943, episodio che rappresenta uno dei momenti più significativi della storia contemporanea della provincia.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nei prossimi mesi, proseguendo lungo un percorso di confronto sui temi di comune interesse e sulle opportunità di sviluppo dei rapporti tra il territorio salernitano e gli Stati Uniti.