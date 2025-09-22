Salerno, fermati i due uomini che hanno sparato nel centro storico - Le Cronache Ultimora
Salerno, fermati i due uomini che hanno sparato nel centro storico

  • Settembre 22, 2025
  • 0
  • 977
  • 1 Min Read
Salerno, fermati i due uomini che hanno sparato nel centro storico

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno ricostruito la presunta dinamica dell evento fermando due soggetti italiani per duplice tentato omicidio.

Gli indagati sono in stato di fermo presso la locale Compagnia.

