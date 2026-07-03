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Salerno, è morto l’ex sindaco Ravera

  • Luglio 4, 2026
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Salerno, è morto l’ex sindaco Ravera

Si è spento stasera Bruno Ravera, 96 anni, storico presidente dell’Ordine dei medici di Salerno, già sindaco della città, cardiologo di fama  e primario merito dell’ospedale Ruggi. La sua è stata una vita spesa tra la medicina e l’impegno politico e civile. Grazie al suo impulso è stata istituita la Facoltà di medicina a Salerno.  I funerali domenica alle 13 nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno.

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