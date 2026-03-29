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Salerno, domani si presenta Lanocita

  • Marzo 29, 2026
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Salerno, domani si presenta Lanocita

Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento Socialista, Salerno in Comune, Comitato Salute e Vita, insieme a numerose realtà del territorio, annunciano la presentazione ufficiale del candidato sindaco della città di Salerno, l’avvocato Franco Massimo Lanocita. L’incontro si terrà lunedì 30 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Moka di Salerno (corso Vittorio Emanuele, 108). La presentazione rappresenta un momento significativo nel percorso politico e civico che ha condotto alla definizione di una candidatura unitaria, espressione di un ampio fronte impegnato nella costruzione di un’alternativa credibile per il futuro della città. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le linee fondamentali del progetto politico e amministrativo, fondato sui principi della giustizia sociale, della tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della partecipazione e della trasparenza. L’iniziativa intende segnare l’avvio di una nuova fase, caratterizzata dalla volontà di restituire centralità alla cittadinanza e di promuovere un modello di sviluppo più equo, sostenibile e inclusivo. Lanocità è, in ordine cronologico, l’ultimo candidato sindaco per la città capoluogo. red.cro

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