Salerno, detenuto prova ad evadere dal Carcere di Fuorni

Ancora allarme sicurezza al Carcere di Fuorni Salerno. Tiziana Guacci, segretaria campana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, denuncia infatti che questa mattina un detenuto ristretto al Transito ha tentato di evadere dal cortile dell’area passeggi. “Sembrerebbe – afferma Guacci – che l’uomo sia riuscito ad arrivare fino alla porta carraia, dove è stato fermato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Il detenuto aveva già tentato in passato di evadere dall’istituto salernitano, anche in quell’occasione il tentativo non andò a buon fine”. La stessa segreteria denuncia ancora le criticità delle carceri campane che devono far fronte a sovraffollamento misto alla mancanza di personale.