Salerno, De Luca scopre la targa in ricordo di Giovanni Ugatti

Simbolo dello sport salernitano Giovanni Ugatti, scomparso quattro anni fa, ha dato un notevole contibuto al mondo sportivo salernitano e Campano, prodigandosi per rendere accessibile l’attività sportiva. Il presidente De Luca ha scoperto una targa commemorativa posta al Pattinodromo Comunale “Tullio d’Aragona” in via Lungomare Tafuri in ricordo dell’ atleta, dirigente sportivo e imprenditore Giovanni Ugatti.