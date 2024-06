Salernitana: per il 19 giugno, al Vestuti ampliato il murales ultrà

I festeggiamenti per il 105esimo compleanno della Salernitana si avvicinano e si moltiplicano le iniziative in vista del 19 giugno. La Granata South Force in questi giorni si è mobilitata per ravvivare il murales dedicato al Siberiano che da tempo dà bella mostra di sè su uno dei muri esterni del Vestuti. Lungo via Nizza all’immagine iconica di Carmine Rinaldi, accostato alla Folgore con la stella a cinque punte, al braccio di ferro con sguardo fiero, al logo stilizzato ed alla scritta Unione Sportiva Salernitana 1919, sono state aggiunte altre immagini decisamente suggestive.

Da qualche giorno si possono notare le scritte U.S. Ovunque, Vivere ultrà per amare Salerno Ultrà Salerno e GSF, che hanno colorato un muro decisamente grigio e a più riprese si nota il colore albiceleste, il primo impiegato dalla Salernitana prima di passare al granata.

Un muro della memoria e dell’orgoglio ultrà davanti al quale, nelle scorse ore, un “direttore dei lavori d’eccezione”, Ciccio Rocco, ha presenziato al recupero della scritta per il Siberiano ed alla realizzazione delle nuove immagini, richiedendo ai ragazzi che operavano massima attenzione anche ai minimi dettagli.

Quell’impianto storico, quel muro dove da sempre vengono esposti striscioni in momenti particolarmente importanti della storia granata, il 19 giugno ritroverà nuova vita in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario numero 105 della fondazione del team dell’ippocampo.