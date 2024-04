Salerno, convegno La Restanza ed inaugurazione Mostra

Si è tenuto all’Istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno, dopo il taglio del nastro della mostra su “La Restanza”, un interessante convegno moderato dalla prof.ssa Pina Masturzo, per parlare con i ragazzi dell’Istituto tecnico di temi come restanza, meritocrazia, futuro, impegno sociale. L’evento ha visto la presenza di: Antonio Corbisiero Giornalista del Mattino; Lea Celano Dirigente dell’Istituto Da Vinci; Michele Albanese Direttore Generale della BCC Monte Pruno; Stefania Leone Titolare della Cattedra di Sociologia, UniSa; Salvo lavarone Vicepresidente CIM. Presenti, inoltre, per la Bcc Monte Pruno, il Presidente del Comitato Esecutivo Pierangelo De Siervi e il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.L’incontro con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Genovesi è stato molto apprezzato e stimolante. Si è discusso di tematiche importanti mettendo al centro i giovani, il futuro e l’impegno sociale dei partecipanti per non far abbandonare le terre di origini alle giovani generazioni. Si è parlato, altresì, dell’importanza della perseveranza e della determinazione nel perseguire i propri obiettivi, anche quando le sfide sembrano insormontabili, sottolineando l’importanza di credere in se stessi e nelle proprie capacità, e di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. È stato affrontato anche il tema della meritocrazia, sottolineando che il successo dovrebbe essere determinato dalle proprie capacità e dal proprio impegno, non da fattori esterni come il background familiare o sociale. Il consesso ha discusso del futuro e delle opportunità che potrebbero aprirsi per i giovani, incoraggiandoli a seguire le proprie passioni e a cercare di realizzare i propri sogni anche nella terra d’origine, evitando di andare via senza ritorno. Infine, il Direttore della Bcc Monte Pruno Michele Albanese ha sottolineato l’importanza dell’impegno sociale e della volontà di contribuire al benessere della società. “Dobbiamo incoraggiare i ragazzi a essere cittadini attivi e responsabili, pronti a mettere le proprie energie al servizio degli altri. Quello di oggi e’ stato un incontro proficuo e sono fiducioso che i ragazzi dell’Istituto tecnico Genovesi continueranno a coltivare i valori dell’impegno, della determinazione e della solidarietà nella loro vita quotidiana”. Sono intervenuti anche quattro giovani ragazzi che sono entrati nel progetto “La Restanza” con le loro storie imprenditoriali nate nel territorio della Provincia di Salerno e rese note dagli articoli sul Mattino da Antonio Corbisiero.