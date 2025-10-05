Salerno: con l’auto sfonda il ristorante a Fuorni

Attimi di terrore questo pomeriggio a Fuorni, quartiere periferico di Salerno, dove un uomo alla guida di una Smart ha sfondato la parete del ristorante Compagnia del Concord, piombando con l’auto direttamente all’interno della sala. L’impatto, violentissimo, ha provocato momenti di caos e paura tra clienti e personale.

Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe legato a motivi personali. L’uomo, che avrebbe già tentato nei minuti precedenti di entrare nel locale, era stato segnalato alle forze dell’ordine: gli agenti erano già in arrivo quando si è verificato lo schianto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità della struttura. Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale in barella, mentre l’autore del gesto è stato bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.