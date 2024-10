Salerno. Centro polivalente di Matierno inutilizzato

Il centro polivalente di Matierno chiuso dopo l’emergenza Covid, rimane ancora inutilizzato. Dopo essere stata impiegata come punto vaccinale durante la pandemia, la struttura del rione collinare di Salerno è stata abbandonata, destando preoccupazione tra i residenti e i rappresentanti sindacali del territorio. Gigi Vicinanza, segretario generale della Filp Cisal, ha espresso la sua preoccupazione e ha chiesto chiarimenti al Comune di Salerno riguardo ai piani futuri per il centro. “Questa struttura è fondamentale per Matierno, un quartiere che necessita di spazi dedicati alla comunità. Sarebbe imperdonabile se il centro venisse lasciato a deteriorarsi, diventando l’ennesimo sperpero di denaro pubblico. Chiediamo all’amministrazione comunale di fornire risposte concrete e di non lasciare che questa opportunità venga persa”, ha detto il rappresentante dei liberi professionisti salernitani. Vicinanza ha ribadito come il quartiere soffra già di una carenza cronica di servizi e spazi aggregativi, e ha sottolineato l’importanza di un impiego efficace e a lungo termine della struttura per il bene dei cittadini. “Matierno ha bisogno di risposte e di interventi, non di promesse non mantenute”, ha concluso. Da tempo si chiede di trasformare il centro antivaccinale di Matierno in una casa di comunità per garantire ai residenti dei rioni collinari un punto di riferimento certo considerate le difficoltà che ogni giorno si registrano su tutto il territorio e in particolar modo su alcuni quartieri dove spesso vi è una criticità importante anche solo nel reperire medici di base. La struttura di Matierno trasformata in centro vaccinale fu una proposta del consigliere Antonio Carbonare per garantire ai cittadini della zona un punto vicino per l’accesso ai vaccini in un momento particolarmente critico per l’Italia.