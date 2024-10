Oggi vi presento una naked cake d’autunno, una torta “nuda” che celebra la semplicità e l’eleganza naturale, senza rivestimenti elaborati, mettendo in risalto i suoi ingredienti protagonisti: i fichi sciroppati del Cilento e l’uva fresca.

Questa naked cake combina il meglio dei sapori autunnali del territorio cilentano. I fichi sciroppati, con la loro dolcezza vellutata e la consistenza morbida, sono un omaggio ai sapori della tradizione, mentre l’uva fresca, con il suo tocco succoso e leggermente acidulo, regala freschezza e vivacità al palato. Il risultato è una torta che riesce a fondere dolcezza e leggerezza, evocando i colori caldi e intensi di un autunno cilentano.

La torta ha una base soffice, arricchita da note aromatiche autunnali come la vaniglia e la cannella, mentre i fichi sciroppati e l’uva vengono disposti tra gli strati e sulla sommità, donando un tocco visivo e gustativo unico. La sua bellezza naturale è esaltata dal fatto che rimane “nuda”, senza coperture eccessive, lasciando che i colori e le texture degli ingredienti raccontino la loro storia.

È il dolce perfetto per chi ama i sapori della terra, per chi apprezza l’autenticità dei prodotti locali e per chi vuole stupire i propri ospiti con un dessert semplice ma ricco di fascino. Nella sua semplicità, questa torta sa rendere speciale ogni occasione, dal pranzo in famiglia alle feste autunnali.

Torta Paradiso

Un dolce soffice e delicato, adatto anche come base per le naked cake non avendo bisogno di eccessiva bagna.

Ingredienti

– 200 ml di olio evo

– 200 g di zucchero

– 150 g di farina 00

– 50 g di fecola di patate

– 5 uova (a temperatura ambiente)

– 1 bustina di vanillina o estratto di vaniglia

– 1 bustina di lievito per dolci

– Scorza grattugiata di 1 limone bio

Preparazione

In una ciotola capiente, monta i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa, aggiungi a filo l’ olio, continua alternando le chiare montate a neve con le farine ,la scorza di limone grattugiata e la vaniglia, continuando a mescolare ed in ultimo il lievito vanigliato setacciato .

Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata (di circa 22-24 cm di diametro) e livella la superficie. Cuoci in forno statico preriscaldato a 170°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e uno stecchino inserito al centro ne esce pulito.

Farcia con Camy Cream e fichi sciroppati

Ingredienti

– 250 g di crema al formaggio

– 500 g di panna fresca per dolci da montare (fredda)

– 100 gr di zucchero a velo

-il succo di mezzo limone bio

-200 gr di fichi sciroppati

Preparazione

Monta la panna fresca ben fredda a neve ferma.

In un’altra ciotola, lavora brevemente il formaggio spalmabile con una spatola.

Unisci al mascarpone il latte condensato a filo, mescolando delicatamente con una spatola. Incorpora la panna montata poco alla volta ,lo zucchero a velo ed il succo di limone. Mescola delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto, per non smontare la panna e mantenere la crema soffice. Adesso aggiungi la metà dei fichi sciroppati spezzettati. Tieni in frigo fino al momento dell’ utilizzo.

Assemblaggio Naked Cake

Una volta che le basi della torta sono completamente raffreddate, livella la superficie con un coltello seghettato, se necessario, per ottenere strati uniformi. Taglia la torta in due o tre dischi, a seconda dell’altezza.

Appoggia il primo disco di torta su un piatto da portata. Spalma uno strato generoso di farcia ai fichi.

Sovrapponi il secondo disco di torta e ripeti lo stesso procedimento fino a completare gli strati.

Spalma i lati della torta leggermente con un velo di crema, lasciando intravedere le basi della torta per un effetto rustico.

Per la decorazione finale, distribuisci sulla sommità della torta fichi sciroppati interi o a metà, alternandoli con grappoli di uva fresca, altra frutta fresca a piacere. Lascia che il succo dei fichi sciroppati scorra delicatamente sui lati della torta, creando un effetto naturale e invitante.

Aggiungi qualche foglia di vite o menta per un tocco di verde che esalta i colori autunnali. Spolvera leggermente con zucchero a velo per un effetto ancora più elegante.

Raffaella D’Andrea