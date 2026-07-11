Salerno, bomba tra gli ombrelloni al Lido di Mercatello

Momenti di apprensione al Lido di Mercatello, sul litorale orientale di Salerno, dove tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare è stata rinvenuta una granata.

Il ritrovamento ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza. Sul posto sono giunti gli uomini della Questura di Salerno per procedere a tutti gli accertamenti necessari e per adottare le precauzioni previste in situazioni di questo tipo.

L’area interessata è stata messa in sicurezza in attesa delle verifiche tecniche sull’ordigno rinvenuto. Gli investigatori dovranno stabilire la natura della granata e accertare se si tratti di un ordigno ancora potenzialmente pericoloso.

Al momento non si segnalano feriti. Le attività di controllo e bonifica proseguono per garantire la sicurezza dei presenti e per chiarire le circostanze del ritrovamento.