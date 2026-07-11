Morte di Antonio Meloro, quattro condanne in Appello - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Morte di Antonio Meloro, quattro condanne in Appello
Salerno, bomba tra gli ombrelloni al Lido di Mercatello
Di Capri: De Luca, straordinario interprete musica italiana e napoletana
Salerno, violenze nella zona orientale
Attualità Nocera Superiore

Morte di Antonio Meloro, quattro condanne in Appello

  • Luglio 11, 2026
  • 0
  • 75
  • 2 Min Read
Morte di Antonio Meloro, quattro condanne in Appello

La Corte d’Appello di Salerno ha accolto integralmente l’appello presentato dai familiari di Antonio Meloro, operaio quarantaduenne morto il 28 giugno 2012 a Nocera Superiore dopo essere stato folgorato da una corrente a media tensione di 20.000 volt durante lavori in una cabina elettrica.

Con la sentenza pronunciata nella serata di ieri, il collegio presieduto da Ubaldo Perrotta, con relatrice Maria Zambrano e giudice a latere Emma Conforti, ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore e ha condannato tutti e quattro gli imputati per la morte del lavoratore.

In primo grado, nel novembre 2023, erano stati condannati solo i legali rappresentanti della Sud Arredi S.a.s.. Erano invece stati assolti Colavolpe Ciro, responsabile dell’impianto Enel, e Odierna Angelo Andrea, preposto della ditta appaltatrice SO.I.GE.A. S.r.l. Inoltre era stata negata alle parti civili la provvisionale immediatamente esecutiva.

I familiari di Meloro — la moglie Antonietta Cianciulli e i figli Cosmo e Virginia, assistiti dall’avvocato Michele Tedesco — avevano impugnato la sentenza insieme alla Procura Generale, contestando le assoluzioni e il mancato riconoscimento della provvisionale.

La Corte d’Appello, condividendo l’impostazione accusatoria sostenuta dal sostituto procuratore generale Maria Carmela Polito e dalle parti civili, ha condannato Colavolpe e Odierna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno, confermando le condanne già inflitte ai fratelli Sabbatino.

Sul piano civile, tutti e quattro gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore dei familiari di Antonio Meloro, da liquidarsi in separata sede. La Corte ha inoltre riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro per ciascuna parte civile, oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Secondo quanto evidenziato nel ricorso accolto, tra i profili contestati vi erano la mancata indicazione di elementi elettrici interferenti nel Piano di Lavoro, l’assenza del Piano di Intervento sul luogo di lavoro, la consegna dell’impianto in condizioni non pienamente sicure e l’omessa adozione delle misure di messa a terra e in corto circuito previste dalle prescrizioni antinfortunistiche.

La sentenza ribadisce un principio di rilievo generale: la sicurezza nei luoghi di lavoro è una responsabilità condivisa e solidale tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera — committente, appaltatore, datore di lavoro e preposto — che devono cooperare, informarsi e coordinarsi per garantire l’incolumità dei lavoratori.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013