Salerno, bomba artigianale davanti condominio di Ogliara

  • Novembre 28, 2025
Mattinata di tensione a Ogliara, rione collinare di Salerno, dove un ordigno rudimentale è stato rinvenuto dinanzi all’ingresso di un condominio.
L’allarme, scattato nelle prime ore, ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine e alla temporanea evacuazione dell’edificio per garantire la sicurezza dei residenti.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi scientifici e, in via precauzionale, gli artificieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e rimuovere l’ordigno.
Le indagini sono attualmente in corso e vengono condotte a tutto campo dagli inquirenti per stabilire la natura e il movente del gesto intimidatorio, che al momento rimane oscuro. Si sta valutando ogni pista possibile per risalire agli autori del grave episodio.
