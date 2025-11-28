Salernitana, l'omaggio a Ricchetti - Le Cronache Salernitana
Salernitana, l’omaggio a Ricchetti

Salernitana, l’omaggio a Ricchetti

Un tributo carico di emozione e affetto ha attraversato lo stadio Arechi in occasione del Trigesimo di Carlo Ricchetti, il “Re del Taglio” ed ex bandiera granata degli anni ’90. La Curva Sud “Siberiano” ha voluto onorare la memoria dell’indimenticato numero 7 con uno striscione commovente: “Il tuo ricordo sarà sempre con noi. Ciao Carlo”, accompagnato dai cori di circa un centinaio di tifosi presenti.

 

Davanti al settore, la famiglia Ricchetti ha stretto due maglie simbolo della sua carriera salernitana, mentre tra i presenti spiccava anche l’ex compagno di squadra Ciro Ferrara: «Carlo era una persona eccezionale, non solo un grande calciatore ma un amico vero. Il campionato 1997-1998 fu un momento indimenticabile, un mese intero di festa. La sua perdita è un dolore difficile da superare».

Un momento di profondo raccoglimento e appartenenza che ha ribadito il legame indelebile tra Ricchetti e la città di Salerno.

