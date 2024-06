Salerno, ancora incerta la data dello sbarco

Salerno si prepara ad ospitare il 34esimo sbarco di migranti nel proprio porto. Lo scalo cittadino è stato, infatti, individuato per l’attracco della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 84 persone nelle acque del Mediterraneo.

Non è ancora certo l’orario di arrivo della nave che è attesa a Salerno tra il tardo pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì.

Stamane in Prefettura si è riunito il tavolo operativo per allestire la macchina dell’accoglienza. La riunione, presieduta dal prefetto Francesco Esposito, ha visto la partecipazione anche del questore Giancarlo Conticchio, dei rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine, dei delegati del Comune di Salerno e degli operatori sanitari.

A bordo della Geo Barents viaggiano 84 migranti tra i quali ci sono 20 minori. Di questi 19 non sono accompagnati, mentre una bambina piccola ha effettuato la traversata insieme alla mamma.

Tra gli adulti ci sono 62 uomini e due donne. I migranti provengono prevalentemente da Gambia, Mali, Sudan, Etiopia, Eritrea, Ghana, Senegal.

Il Comune di Salerno, come sempre, si farà carico dei minori non accompagnati che saranno ospitati in strutture gestite dal settore Politiche Sociali, rappresentato al tavolo dall’assessore Paola De Roberto.