Salerno, Alzata del Panno di San Matteo:

Si è svolta questa sera la solenne Alzata del Panno di San Matteo, rito che segna l’avvio ufficiale dei festeggiamenti in onore del Patrono della città. La cerimonia è iniziata alle 19 con la Santa Messa nella Cripta del Duomo, celebrata davanti alle reliquie dell’Apostolo Matteo. Alle 20, nel quadriportico della Cattedrale, si è svolta la processione con la reliquia del Braccio di San Matteo, seguita dall’issare del drappo con l’effigie del Santo e la storica scritta “Salerno è mia: io la difendo”.

A presiedere il rito l’Arcivescovo Andrea Bellandi, che ha impartito la benedizione ai fedeli dopo la lettura del Vangelo.

Le parole dell’Arcivescovo Bellandi

Nel suo messaggio, l’Arcivescovo ha rilanciato l’appello del Papa alla pace e alla fine delle guerre: «Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per far cessare i conflitti e promuovere il bene comune. Non possiamo dimenticare – ha aggiunto – la tragedia della guerra in Ucraina e quella a Gaza, che assume i tratti di una vera e propria “pulizia etnica”».

Bellandi ha poi richiamato l’attenzione anche sulla violenza quotidiana, che «troppo spesso colpisce le persone più fragili: donne, poveri, immigrati». Un monito forte: «Ogni atto contro la dignità umana è un atto contro Dio».

L’Arcivescovo ha infine ricordato le parole del Vangelo: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio», invitando la comunità a farsi artigiana di pace e misericordia.

Verso la festa del 21 settembre

Le celebrazioni in onore di San Matteo culmineranno il 21 settembre, giorno della festa patronale. La solenne celebrazione pontificale sarà presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, già Vicario generale di Papa Francesco a Roma e oggi Penitenziere maggiore.

Poiché la ricorrenza cadrà di domenica, i parroci della città – ha annunciato l’Arcivescovo – sono invitati a concelebrare in Cattedrale, con la possibilità di sospendere le Messe parrocchiali nella fascia oraria della celebrazione pontificale, salvo sostituzioni.